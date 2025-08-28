GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este jueves 28 de agosto de 2025 se cotizó en 18.69 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 28 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.691200 pesos por un dólar de los EE. UU.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar baja, mientras crecen las apuestas a un recorte de la Fed en septiembre

El dólar caía el jueves, ya que los operadores se sumaban a las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el próximo mes después de que el jefe de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, indicó que tal movimiento es posible.

La moneda estadounidense se ha visto sometida a una presión renovada por la campaña intensificada del presidente Donald Trump para ejercer más influencia sobre la política monetaria, intentando cesar de su cargo a Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Fed.

El billete verde declinaba ante el euro incluso después de que el primer ministro de Francia convocó el lunes de forma inesperada una cuestión de confianza para el próximo mes, lo que podría resultar en la caída de su gobierno minoritario.

En una entrevista concedida el miércoles a la CNBC, Williams afirmó que es probable que las tasas bajen en algún momento, pero que las autoridades monetarias deben ver qué indican los próximos datos económicos para decidir si es apropiado un recorte en la reunión del 16-17 de septiembre.

Entre los datos clave que se publicarán antes de esa reunión están el índice de precios PCE el viernes -la medida de inflación preferida de la Fed- y el informe mensual de nóminas de la semana siguiente.

* Los operadores ven ahora un 84% de probabilidades de un recorte de tasas de un cuarto de punto el mes que viene y un total acumulado de 55 puntos básicos de relajación para fines de año, según datos de LSEG.

“El rendimiento (de los bonos) estadounidenses a corto plazo sigue cerca de sus mínimos recientes y la mayoría concluirá que el (intento de) destitución de esta semana de Lisa Cook de la Fed por parte del presidente Trump es negativo para el dólar”, dijo Chris Turner, de ING.

El índice dólar cedía un 0,17%, a 97,952 unidades, tras dos días de caídas; el euro subía un 0,23%, a 1,1665 dólares; y la moneda estadounidense restaba un 0,3% ante su par japonés, a 146,88 yenes.