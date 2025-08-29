GENERANDO AUDIO...

¿Cómo amaneció el tipo de cambio para el dólar? Getty

El precio del dólar este viernes 29 de agosto de 2025 se cotizó en 18.65 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 29 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.652200 M.N. por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Oro se encamina a alza mensual, con foco puesto en los datos del PCE

Los precios del oro bajaban el viernes, pero siguen en camino a cerrar el mes al alza antes de la publicación de unos datos de inflación en Estados Unidos que darán más pistas sobre la trayectoria de tasas de interés de la Reserva Federal.

El dólar se apreciaba, pero se encamina aún a un declive mensual del 2%. El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro estadounidense operaba algo por encima del mínimo de dos semanas tocado el jueves, pero se dirige aún a una pérdida mensual.

Todas las miradas están puestas en el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará más tarde en el día.

El oro, que no devenga intereses, suele funcionar bien en un entorno de tasas bajas.