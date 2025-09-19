GENERANDO AUDIO...

¿Cómo amaneció el tipo de cambio para el dólar? Getty

El precio del dólar este viernes 19 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.36 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 19 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3610 M.N. (dieciocho pesos con tres mil seiscientos diez diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Oro se aprecia ante el dólar

El precio del oro subía el viernes, a punto de cerrar su quinta subida semanal consecutiva tras la primera baja de tasas del año de la Reserva Federal, mientras los inversores esperan nuevas señales sobre las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

El oro al contado subía un 0,3%, a 3.655,81 dólares por onza a las 1038 GMT. En lo que va de semana, el oro ha ganado un 0,4%.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,3%, a 3.688,50 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado subía un 1%, a 42,23 dólares la onza y se encaminaba a una subida semanal, el platino avanzaba un 0,1%, a 1.385,90 dólares, y el paladio bajaba un 0,1%, a 1.149,68 dólares.