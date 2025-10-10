GENERANDO AUDIO...

¿Cómo amaneció el tipo de cambio para el dólar? Getty

El precio del dólar este viernes 10 de octubre de 2025 se cotizó en 18.38 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 10 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3830 M.N. (dieciocho pesos con tres mil ochocientos treinta diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Yen y euro siguen complicados ante un dólar que se fortalece

El yen se encaminaba el viernes a su mayor caída semanal en un año, al desvanecerse las posibilidades de una subida de tasas de interés a corto plazo, mientras que el euro quedaba anclado cerca de mínimos de dos meses por la crisis política en Francia.

El yen subía un 0,2% a 152,7 por dólar, pero seguía cerca de su nivel más bajo desde mediados de febrero, y se dirigía a una caída del 3,5% en la semana, su mayor descenso desde el pasado mes de octubre.

Su drástica baja se ha visto provocada por las preocupaciones de que el Banco de Japón no vuelva a subir las tasas este año tras la sorpresiva victoria de la moderada fiscal Sanae Takaichi al frente del partido gobernante, avivando los temores a que las autoridades japonesas tengan que intervenir para apoyar al yen.

El presidente Emmanuel Macron está buscando otro primer ministro, con la esperanza de que su próxima elección -la sexta en menos de dos años- pueda dirigir un presupuesto a través de una legislatura desgarrada por la crisis.

El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis, se acercó a máximos de dos meses en torno a 99,24 y se encaminaba hacia un alza semanal del 1,7%, la mayor en un año.

El influyente jefe de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló el jueves que se sentiría cómodo recortando de nuevo las tasas, pese a los reparos de algunos de sus colegas ante el aumento de la inflación.