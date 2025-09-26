GENERANDO AUDIO...

¿Cómo amaneció el tipo de cambio para el dólar? Getty

El precio del dólar este viernes 26 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.44 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 26 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4457 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar opera estable, el mercado espera los datos de gasto en busca de pistas sobre tasas

El dólar cotizaba estable frente al euro y la libra esterlina el viernes, mientras los inversores esperaban los datos de gasto de los consumidores de Estados Unidos, después de que unas cifras de crecimiento mejores de lo esperado redujeron las expectativas de una mayor relajación monetaria por parte de la Reserva Federal este año.

El euro rondaba un mínimo de tres semanas a 1,1667 dólares, mientras que la libra se mantenía estable en 1,3351 dólares, tras tocar el jueves un mínimo de casi dos meses.

El yen cotizaba en mínimos de ocho semanas tras la nueva batería de aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que incluye un gravamen del 100% a los medicamentos de marca, del 25% a los camiones pesados y del 50% a los armarios de cocina.

El índice dólar, que mide el desempeño del dólar frente a una cesta de 6 divisas, se dirigía a su mayor avance semanal en 2 meses.

La atención se centra ahora en la publicación de los datos sobre el gasto de los consumidores estadounidenses y la inflación medida por el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), que se publicarán más tarde el viernes, en busca de nuevas señales sobre la urgencia con la que la economía necesita nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Se espera que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) del viernes, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, muestre un aumento intermensual del 0.3% para agosto y una subida interanual del 2.7%, según un sondeo de Reuters.