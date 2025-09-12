GENERANDO AUDIO...

¿Cómo amaneció el tipo de cambio para el dólar? Getty

El precio del dólar este viernes 12 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.52 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 12 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.5287 M.N. (dieciocho pesos con cinco mil doscientos ochenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar recupera algo de terreno, pero aún se encamina hacia leve caída semanal

El dólar subía el viernes tras la caída y aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo y repunte de la inflación.

El índice dólar ganaba un 0,1%, hasta 97,66, pero seguía en camino de registrar una caída semanal del 0,1%, su segundo descenso semanal consecutivo.

El jueves, datos mostraron el mayor incremento semanal en cuatro años en el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo. Esto eclipsó las cifras de inflación al consumidor de agosto en Estados Unidos. Que mostraron un aumento de los precios al ritmo más rápido en siete meses, pero con incrementos aún modestos y en línea con las expectativas.

El euro bajaba menos de un 0.1%, a 1.1725 dólares tras subir la víspera, ya que los operadores frenaron sus apuestas a otro recorte de tasas del Banco Central Europeo este ciclo y ahora ven la probabilidad de otro movimiento en menos del 50%.

El BCE mantuvo el jueves su tasa de interés oficial en el 2% por segunda vez consecutiva, y su presidenta, Christine Lagarde, afirmó que el banco se encuentra en una “buena situación”, añadiendo que los riesgos para la economía están más equilibrados que antes.

Frente al yen, el dólar ganaba un 0.4%, a 147.76 yenes, después de que los gobiernos de Estados Unidos y Japón emitieran el viernes una declaración conjunta en la que reafirmaban que los tipos de cambio debían estar “determinados por el mercado” y que el exceso de volatilidad y los movimientos desordenados eran indeseables.

La libra esterlina cedía un 0.2% a 1.3553 dólares, tras conocerse que la economía británica se estancó en julio. El yuan operaba a 7.1234 yuanes por dólar, con una caída del 0.1%.