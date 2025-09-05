Peso mexicano frente al dólar: cotiza en 18.75 pesos hoy

¿Cómo amaneció el tipo de cambio para el dólar?
El precio del dólar este viernes 5 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.65 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 5 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de  $18.7577 M.N. (dieciocho pesos con siete mil quinientos setenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Cobre se aprecia ante el dólar

 Los precios del cobre subían el viernes debido a la debilidad del dólar y a las esperanzas de una mayor demanda en China, a la espera de un informe sobre el empleo en Estados Unidos que podría aclarar la trayectoria de las tasas de interés en ese país.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,4% a 9.939,50 dólares por tonelada métrica a las 1023 GMT. El miércoles, el contrato tocó un máximo de cinco meses de 10.038 dólares, debido a las crecientes expectativas de recorte de las tasas de interés en Estados Unidos este mes.

Menores tasas de interés mejora las perspectivas de los metales dependientes del crecimiento, mientras que la debilidad de la divisa estadounidense, que bajaba un 0,3%, hace que los metales cotizados en dólares sean más atractivos para los tenedores de otras divisas. [FRX/]

Una de las principales fundiciones de cobre de Japón, JX Advanced Metals, indicó que la escasez de concentrados de cobre seguía afectando a las fundiciones asiáticas y que probablemente reduciría la producción de cobre en decenas de miles de toneladas en el ejercicio fiscal que finaliza en marzo.

