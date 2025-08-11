GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 11 de agosto de 2025 se cotizó en 18.55 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 11 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.5518 M.N. (dieciocho pesos con cinco mil quinientos dieciocho diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar se se aprecia ante el oro

El dólar se consolidaba el lunes, antes de la fecha límite del martes para que Washington y Pekín lleguen a un acuerdo arancelario y de un informe clave sobre la inflación en Estados Unidos que podría ayudar a determinar si la Reserva Federal reduce los costos de endeudamiento el próximo mes.

El índice dólar subía un 0,1%, a 98,3 unidades, tras perder un 0,4% la semana pasada. Frente al yen, la divisa estadounidense avanzaba un 0,1%, a 147,87 unidades. Los mercados japoneses permanecieron cerrados el lunes por la festividad del Día de la Montaña.

El euro bajaba un 0,1%, a 1,1636 dólares, mientras que la libra esterlina cedía un 0,2%, a 1,3435 dólares.

El dólar se debilitó la semana pasada, ya que los inversores ajustaron sus expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Fed tras datos laborales y de la industria manufacturera en Estados Unidos poco alentadores.

Las autoridades de la Fed se han mostrado cada vez más inquietas por el mercado laboral y han señalado que están dispuestas a recortar las tasas en septiembre.

Un enfriamiento de la inflación podría cimentar las apuestas en favor de un recorte el próximo mes, pero si surgen señales de que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están alimentando las subidas de precios, la Fed podría quedarse a la espera por ahora.

“Es importante tener en cuenta antes de los datos de mañana que el listón para una sorpresa agresiva es más alto”, dijo Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.

Los operadores del mercado monetario valoran en un 90% la posibilidad de un recorte de tasas el próximo mes, mientras que para fines de año se esperan 58 puntos básicos de relajación, lo que implica dos rebajas de un cuarto de punto y alrededor de una posibilidad entre tres de una tercera.