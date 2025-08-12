GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este martes 12 de agosto de 2025 se cotizó en 18.66 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 12 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6683 M.N. (dieciocho pesos con seis mil seiscientos ochenta y tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar y otras divisas divisas operan estables antes de datos de inflación de EEUU

Los mercados cambiarios operaban estables el martes, a la espera de unos datos de inflación en Estados Unidos importantes para las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal, mientras la cautela de los operadores limitaba las ganancias de la libra esterlina tras un informe laboral en Reino Unido.

A la espera de los datos, que se publicarán a las 1230 GMT, el dólar subía un 0,2% frente al yen, a 148,43 unidades. Mientras que el euro se depreciaba levemente, a 1,1609 dólares.

La libra ganaba un 0,2%, a 1,346 dólares, tras conocerse que el mercado laboral británico siguió debilitándose, aunque de forma más lenta. Mientras que el crecimiento de los salarios se mantuvo fuerte, lo que subraya la cautela del Banco de Inglaterra.

El dólar australiano caía un 0,3%, a 0,6493 dólares, tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia de rebajar las tasas un cuarto de punto. La entidad se refirió a la desaceleración de la inflación y a la relajación del mercado laboral, aunque se mostró cauta sobre las perspectivas de una mayor relajación.