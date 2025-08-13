GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este miércoles 13 de agosto de 2025 se cotizó en 18.56 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 13 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.5657 M.N. (dieciocho pesos con cinco mil seiscientos cincuenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

La debilidad del dólar y la mejora del clima comercial apoyan al cobre

Los precios del cobre subían el miércoles, ya que la debilidad del dólar contribuía a prolongar el apoyo obtenido tras la prórroga de 90 días en la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, principal consumidor de metales.

A las 1000 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,1%, a 9.854 dólares la tonelada. El martes y el miércoles alcanzó los 9.865 dólares, su nivel más alto desde el 25 de julio.

“La prórroga de 90 días en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China ha sido bien recibida y ayudó a que todos los metales básicos subieran ayer”, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

El dólar se debilitaba, aumentando el atractivo de las materias primas cotizadas en el billete verde para los compradores que utilizan otras divisas, ante las expectativas reforzadas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el mes que viene.

Los intentos del presidente Donald Trump de ampliar su control sobre las instituciones estadounidenses también socavaban al billete verde.

Las series de datos de China que se publicarán esta semana pueden proporcionar una dirección más clara al complejo de metales básicos, ya que cualquier debilidad podría reforzar los argumentos a favor del estímulo económico, dijo Shah.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0.4%, a 2.629,5 dólares la tonelada; el zinc cedía un 0,1%, a 2.844,5 dólares; el plomo perdía un 0,4%, a 2.008 dólares; el estaño bajaba un 0.4%, a 33.725 dólares; y el níquel sumaba un 0,1%, a 15.335 dólares.

