GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este jueves 14 de agosto de 2025 se cotizó en 18.63 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 14 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6353 M.N. (dieciocho pesos con seis mil trescientos cincuenta y tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El oro cae por firmeza del dólar a la espera de nuevos datos económicos de EE. UU.



Los precios del oro bajaban el jueves debido a un ligero repunte del índice dólar, aunque las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre limitaban las pérdidas.

A las 1050 GMT, el oro al contado cedía un 0,1%, a 3.353,19 dólares por onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre perdían un 0,2%, a 3.401,6 dólares.

El dólar se estabilizaba desde mínimos de más de dos semanas frente a sus rivales, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

“La reducción marginal del oro de esta mañana podría atribuirse simplemente a un dólar algo más firme”, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree. No obstante, agregó que las crecientes señales de que la Fed tiene margen para recortar las tasas están dando soporte al lingote.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El oro, un activo que no devenga intereses y suele considerarse un refugio en tiempos de incertidumbre económica o geopolítica, suele beneficiarse de un entorno de tasas bajas.

Los inversores están a la espera de los datos económicos estadounidenses que se publicarán a lo largo del día, como el Índice de Precios al Productor y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, para obtener más pistas sobre la orientación de la política monetaria de la Fed.

En otros metales preciosos, la plata al contado perdía un 0,5%, a 38,3 dólares la onza; el platino ganaba un 0,6%, a 1.348,1 dólares; y el paladio mejoraba un 0,7%, a 1.130,02 dólares.