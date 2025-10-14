GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar hoy. Foto: Cuartoscuro

El precio del dólar este martes 14 de octubre de 2025 se cotizó en 18.44 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 14 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4400 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil cuatrocientos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Oro supera 4 mil 100 dólares por esperanzas sobre Fed y tensión comercial EEUU-China

El precio del oro alcanzó el martes un máximo histórico por encima de los 4 mil 100 dólares, impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este mes y por la demanda de refugio ante las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El oro al contado subía un 0.6%, a 4 mil 132.89 dólares por onza, a las 09:50, tras tocar un máximo histórico de 4 mil 179.48 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0.4%, a 4 mil 149.20 dólares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En lo que va de año, el oro se ha revalorizado un 57% y el lunes superó por primera vez la barrera de los 4.100 dólares, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las expectativas de bajadas de tasas, las fuertes compras de los bancos centrales y la afluencia de fondos cotizados.

“La renovada preocupación por una guerra comercial mundial impulsó al oro por encima del nivel psicológico de los 4 mil 100 dólares”, dijo Han Tan, de Nemo.money. “El siguiente tramo al alza hacia el territorio de los 4 mil 500 dólares podría requerir sorpresas expansivas fuera de la reunión del FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed) de este mes”.