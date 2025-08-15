GENERANDO AUDIO...

¿Cómo amaneció el tipo de cambio para el dólar? Getty

El precio del dólar este viernes 15 de agosto de 2025 se cotizó en 18.81 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 15 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.8137 M.N. (dieciocho pesos con ocho mil ciento treinta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar cae antes de datos económicos y yen se recupera

El dólar caía el viernes ante la cautela de los inversores sobre las perspectivas de las tasas de interés a la espera de los datos de los precios de importación, después de que las últimas cifras sugirieron que la inflación podría acelerarse en los próximos meses.

El yen mostraba un mejor desempeño que el euro y la libra esterlina tras la publicación de unos datos de crecimiento japonés sorprendentemente sólidos, que mostraron que los volúmenes de exportación resistieron bien los nuevos aranceles estadounidenses.

Por otra parte, todas las miradas estarán puestas en la reunión que mantendrán en Alaska el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, que buscará un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, restaba un 0,33%, a 97,882 unidades.

El yen mejoraba un 0.56% frente al dólar, a 146,94 unidades, ayudado por datos que mostraron que la economía de Japón creció mucho más rápido de lo esperado en el segundo trimestre. El euro avanzaba un 0.34%, a 1.1687 dólares, y la libra subía un 0.24%, a 1.3563 dólares.