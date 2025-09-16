GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este martes 16 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.35 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por Google, ya que hoy al ser considerado un día feriado, no se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según el motor de búsqueda web de Google el billete cotizó este 16 de septiembre en 18.3535 pesos por unidad de los EE. UU.

El dólar cae a mínimos de varios meses antes de la decisión sobre las tasas de interés de la Fed

El dólar caía el martes a un mínimo de más de dos meses frente a la libra esterlina y el euro, ya que los inversores reafirmaban sus apuestas a un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal esta semana.

El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas, caía a 97,044, tras tocar su mínimo desde el 7 de julio, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, renovó sus llamamientos a una relajación monetaria agresiva.

Los mercados esperan un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles, y los datos del mercado laboral, que se está debilitando rápidamente, han sido el principal motor del aumento de las apuestas de flexibilización en las últimas semanas.

Por otra parte, la libra esterlina subía un 0,28%, a 1,3636 dólares, alcanzando su nivel más alto desde el 8 de julio.

El euro subía un 0,4% frente al dólar, que se debilitaba a 1,1809 dólares, un nivel no visto desde el 1 de julio.

El martes, los datos mostraron que la producción industrial de la zona euro aumentó ligeramente en julio, lo que confirma la opinión de que el sector está resistiendo a pesar de las tensiones comerciales, aunque su ritmo de expansión es anémico.

Frente al franco suizo, el dólar caía un 0,5% a 0,7905.

Frente a la moneda japonesa, el dólar cedía un 0,3% a 146,950 yenes, su nivel más bajo desde el 3 de julio a la espera de la reunión de política monetaria del Banco de Japón del viernes, en la que los mercados monetarios esperan que el banco central mantenga las tasas en el 0,5%.