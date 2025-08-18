GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 18 de agosto de 2025 se cotizó en 18.72 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 18 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.7295 M.N. (dieciocho pesos con siete mil doscientos noventa y cinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar se mantiene firme de cara a una semana cargada de geopolítica

El dólar subía el lunes antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos ucranianos y europeos, mientras que la atención también se centraba en el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal en busca de señales políticas.

El euro bajaba un 0.2% frente al dólar, hasta 1,1680 dólares, el yen cayó en una magnitud similar, hasta 147,445 dólares, mientras que la libra esterlina cedía alrededor de un 0,1%, hasta 1,3544 dólares.

La reducción de las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal el mes que viene ayudó al dólar a encontrar cierto apoyo en medio de unos movimientos por lo demás moderados en los mercados de divisas el lunes.

El dólar subía un 0,1% frente a una cesta de pares el lunes, pero en lo que va de 2025 ha caído más de un 9,5%.

El principal evento para los inversores el lunes es una reunión en la Casa Blanca entre Trump y Volodimir Zelenski, a la que se unirán algunos líderes europeos, mientras Washington presiona a Ucrania para que acepte un rápido acuerdo de paz para poner fin a la guerra más mortífera de Europa en 80 años.

Trump se había reunido el viernes con su homólogo ruso en Alaska, Vladimir Putin, y acordaron que se debía trabajar en un acuerdo de paz sin un alto el fuego.

“Los mercados financieros siguen cotizando como si pudiera haber algún camino -aún indeterminado- hacia la paz”, señala una nota de un analista de ING.