Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este martes 19 de agosto de 2025 se cotizó en 18.78 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 19 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de$18.7840 M.N. (dieciocho pesos con siete mil ochocientos cuarenta diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar cae mientras los mercados evalúan cumbre sobre Ucrania

El dólar caía el martes frente a las principales divisas, mientras los mercados evalúan el resultado de la cumbre entre los líderes de Estados Unidos, Europa y Ucrania, a la espera de los resultados del simposio anual de la Reserva Federal que se celebrará esta semana.

El euro y la libra esterlina ganaban en torno a un 0,2% cada uno, a 1,1686 y 1,3524 dólares, respectivamente. El franco suizo mejoraba un 0,3% y el yen también avanzaba.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Washington ayudará a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia. Ambos afirmaron que esperan que la cita conduzca finalmente a conversaciones a tres bandas con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Las minutas de la reunión de julio de la Fed se publicarán el miércoles y podrían ofrecer información sobre las ideas de las autoridades monetarias acerca de la trayectoria de tasas, aunque la reunión se celebró antes de que un débil informe sobre el mercado laboral llevara a los mercados a valorar los recortes de forma más agresiva.