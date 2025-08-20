GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto: Reuters

El precio del dólar este miércoles 20 de agosto de 2025 se cotizó en 18.79 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 20 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.7982 M.N. (dieciocho pesos con siete mil novecientos ochenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar opera estable a la espera del discurso de Powell

El dólar operaba plano el miércoles, mientras los operadores esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía menos de un 0,1%, a 98,265 unidades, tras tocar un máximo de más de una semana de 98,441.

El discurso del viernes de Powell es el principal foco de atención del mercado, ya que los operadores están atentos a cualquier pista relacionada con la esperada rebaja de las tasas de interés en la reunión de la Fed del 16-17 de septiembre.

Los operadores ven ahora cerca de un 85% de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto el mes que viene.

“Powell tratará de ser bastante equilibrado, pero existe el riesgo de que veamos a un Powell de línea dura el viernes”, dijo Kirstine Kundby-Nielsen. “Algunos de los desarrollos que hemos visto en la dinámica de la inflación mantendrán a la Fed más cauta”.

El euro operaba con escasos cambios, a 1,1647 dólares, y el billete verde retrocedía un 0,1% frente al franco suizo, a 0,8073 unidades, y un 0,2% ante su par japonés, a los 147,48 yenes.

La libra esterlina cotizaba estable frente al euro y el dólar tras una inflación superior a lo esperado, que deja a Reino Unido con el mayor problema de crecimiento de precios entre las grandes economías ricas del mundo.

Más tarde en el día, la Fed publicará las minutas de su reunión del 29 y 30 de julio, cuando mantuvo las tasas sin cambios.

