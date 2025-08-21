GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este jueves 21 de agosto de 2025 se cotizó en 18.63 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 21 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.7572 M.N. (dieciocho pesos con siete mil quinientos setenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Bolsas europeas caen y dólar cotiza estable

Las bolsas europeas caían levemente el jueves, rondando cerca de máximos recientes, ya que los operadores evitaban hacer grandes movimientos a la espera del simposio que celebrará la Reserva Federal en Jackson Hole.

La reunión comenzará durante la jornada y la atención se centrará en el discurso que ofrecerá el viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell, que podría mover los mercados mientras los operadores buscan pistas sobre la probabilidad de un recorte de las tasas de interés en septiembre.

La actividad empresarial de la zona euro se aceleró en agosto, según mostraron los datos del PMI. Con Alemania registrando su crecimiento más rápido desde marzo y Francia suavizando su desaceleración.

La mayoría de los bonos de la zona euro subía y las notas referenciales alemanas a 10 años operaban al 2,7374%. El retorno de sus pares estadounidenses cotizaba al 4,3101%.

El índice dólar, por otro lado, avanzaba un 0,2%, a 98,225 unidades, y el euro cotizaba estable a 1,1653 dólares.

El precio del oro declinaba a 3.340,61 dólares la onza y el petróleo mejoraba en torno a un 1% impulsado por la demanda en EE.UU.