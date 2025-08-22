GENERANDO AUDIO...

¿Cómo amaneció el tipo de cambio para el dólar?

El precio del dólar este viernes 22 de agosto de 2025 se cotizó en 18.77 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 22 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.7737 M.N. (dieciocho pesos con siete mil setecientos treinta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar avanza, inversores reducen apuestas a baja de tasas

El dólar estadounidense rondaba el viernes máximos de dos semanas frente a una cesta de divisas importantes, ya que los inversores redujeron las apuestas de recorte de tipos antes del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.

El euro y la libra esterlina alcanzaban sus niveles más bajos frente al dólar desde principios de agosto y se mantuvieron estables en 1,1160 y 1,3413 dólares, respectivamente.

El índice del dólar subía un 0. 1%, hasta 98,72, en camino de subir un 0.9% en la semana y romper una racha negativa de dos semanas.

Aunque los indicios de debilidad del mercado laboral estadounidense habían reforzado las esperanzas de una reducción de los costos de financiación el mes que viene, las expectativas se han visto moderadas por los datos económicos que apuntan a riesgos inflacionistas y los cautelosos comentarios de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran actualmente en algo menos del 70% la posibilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre, frente al 75% del jueves.

“El dólar ha estado reflejando el riesgo de que (Powell) se mantenga firme y se muestre más cauto”, dijo Jane Foley, jefa de Rabobank.

La moneda única ha subido un 12% en lo que va de año frente al dólar, beneficiándose de la caída de la divisa estadounidense.

El yen se debilitaba un 0,16% frente al dólar, pero los rendimientos de la deuda pública japonesa a 30 años alcanzaron nuevos máximos.