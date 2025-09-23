GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar hoy. Foto: Cuartoscuro

El precio del dólar este martes 23 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.40 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4082 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil ochenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Oro se aprecia ante el dólar; toca máximos históricos

Los precios del oro tocaron un nuevo máximo histórico el martes, impulsados por las crecientes expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras los inversores esperaban el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para conocer nuevas pistas sobre la política monetaria.

El oro al contado subía un 1% a 3.784,01 dólares por onza, a las 1011 GMT, después de alcanzar un nuevo récord de 3 mil 790.82, más temprano en la sesión.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 1.1%, a 3 mil 817.70 dólares.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0.4% a 44.24 dólares la onza, rondando máximos de 14 años. El platino sumaba un 1.5% a mil 437,56 y el paladio trepaba un 1.9% a mil 201.