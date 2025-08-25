GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 25 de agosto de 2025 se cotizó en 18.59 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 25 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.5950 M.N. (dieciocho pesos con cinco mil novecientos cincuenta diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar sube ligeramente tras reciente caída por la postura expansiva de Powell

El dólar subía ligeramente frente a las principales divisas el lunes, estabilizándose tras una fuerte caída la semana pasada por las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, que aumentaron expectativas de un recorte de tasas el mes que viene.

El euro bajaba un 0.2% hasta 1.1693 dólares, retrocediendo desde el máximo de cuatro semanas de 1,174225 dólares alcanzado el viernes. La libra esterlina y el franco suizo bajaban un 0,1% cada uno.

Las principales casas de bolsa, entre ellas Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank, esperan un recorte de los tipos de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre tras las declaraciones de Powell.

Según Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier, es probable que las expectativas de relajación de la política monetaria y de ralentización de la economía estadounidense, junto con la persistente preocupación por la situación fiscal del país, ejerzan presión sobre el dólar.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Frente a una cesta de seis divisas principales,, el dólar se ha debilitado más de un 9,5% en lo que va del año. La moneda única ha sido la principal ganadora de la cesta, con un alza cercana al 13% en el año.

Chaar espera que el euro se fortalezca hasta situarse entre 1.20 y 1.22 dólares en los próximos seis a doce meses.

Aparte de la senda de política monetaria de la Fed, es probable que los inversores sigan centrados en los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Powell y otros responsables de la Fed, que han suscitado dudas sobre la independencia del banco central.

Por otra parte, el yuan chino alcanzó su nivel más alto en un mes, impulsado por la debilidad generalizada del dólar.