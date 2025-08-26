GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este martes 26 de agosto de 2025 se cotizó en 18.63 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6368 M.N. (dieciocho pesos con seis mil trescientos sesenta y ocho diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar cae después que Trump pide renuncia de gobernadora de la Fed, que asusta a inversores

El dólar se tambaleaba frente a las principales divisas el martes ya que la medida sin precedentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pedir la salida de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, renovó las preocupaciones sobre la independencia del banco central.

El euro y la libra esterlina subían alrededor de un 0,3% frente al dólar, a 1,1654 y 1,3491 dólares, respectivamente. Frente al yen japonés, el dólar bajaba un 0,2% a 147,41 yenes y también caía frente al franco suizo.

Trump dijo que estaba destituyendo a Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios. En respuesta, Cook dijo que Trump no tiene autoridad para despedirla del banco central y que no renunciará.

“Los desafíos a la independencia de la Fed plantean claros riesgos a la baja para el dólar en nuestra opinión, debido en este caso tanto a las preocupaciones en torno a las instituciones estadounidenses, como a la repercusión en la reducción de los rendimientos a corto plazo en EEUU”, dijeron analistas de Goldman Sachs en una nota.

El anuncio de Trump sorprendió a los mercados, pero la reacción fue relativamente moderada, con los inversores atrapados entre las preocupaciones sobre la politización de la política y los beneficios para los mercados.

Trump ha reprendido repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés.

Los mercados monetarios están valorando actualmente en casi un 81% la probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed.

Morgan Stanley se convirtió el martes en la última casa de bolsa en pronosticar un recorte en las tasas de interés en septiembre. Así se une a sus pares globales después de que Powell insinuara una flexibilización de la política el próximo mes.