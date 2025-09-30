GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar hoy. Foto: Cuartoscuro

El precio del dólar este martes 30 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.35 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 30 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3507 M.N. (dieciocho pesos con tres mil quinientos siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar se ve afectado por nerviosismo de los inversores ante amenaza de cierre en EEUU

El dólar cotizaba firme el martes a la espera de un probable cierre del Gobierno de Estados Unidos que podría interrumpir la publicación del informe mensual de empleo esta semana, mientras que el dólar australiano se apreciaba después de que el banco central dio una nota de cautela sobre la inflación.

La atención de los inversores se centra ahora en la inminente paralización del Gobierno estadounidense, cuya financiación expirará a la medianoche del martes (0400 GMT) a menos que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo temporal de última hora.

Los Departamentos de Trabajo y Comercio anunciaron que sus agencias de estadística suspenderán la publicación de datos económicos en caso de un cierre parcial del Gobierno, incluido el destacado informe laboral de septiembre.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Lee Hardman, estratega de MUFG, dijo que el dólar se está viendo presionado por la creciente incertidumbre política en Estados Unidos. El índice dólar, que acumula un declive cercano al 10% en el año, cedía un 0,1%, a 97,82 unidades.

El yen se recuperaba de la debilidad de la víspera y mejoraba un 0,4% ante su par estadounidense, a 148,02 unidades. La libra esterlina cotizaba estable a 1,3436 dólares y el euro ganaba un 0,1%, a 1,174 dólares.

El dólar australiano avanzaba un 0,5%, a 0,6608 dólares, después de que el Banco de la Reserva de Australia, que ha reducido los costos de endeudamiento tres veces este año, mantuvo estables las tasas de interés, como se esperaba.