Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este jueves 7 de agosto de 2025 se cotizó en 18.61 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 7 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6192 M.N. (dieciocho pesos con seis mil ciento noventa y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar cae, mientras los operadores apuestan por más recortes

El dólar cayó el miércoles y el euro tocó máximos de una semana, en un contexto en que los operadores apuestan a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés más de lo previsto este año, tras unos débiles datos de empleo de julio.

El miércoles no se publicaron datos económicos de importancia en Estados Unidos, por lo que los operadores siguieron centrándose en las consecuencias del informe laboral del viernes.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos fue menor de lo esperado en julio, mientras que el recuento de las nóminas no agrícolas de los dos meses anteriores se revisó a la baja en 258.000 puestos de trabajo, lo que sugiere un fuerte deterioro de las condiciones del mercado laboral.

El billete verde cayó con fuerza tras el informe, reduciendo las ganancias de un julio relativamente fuerte para la divisa, el primer mes del año en el que el índice dólar tuvo avances.

“Tuvimos el primer rebote del dólar bajo el segundo mandato de Trump y mucha gente pensó que podría durar, pero creo que los datos de empleo del viernes lo mataron”, dijo Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

“La renovada especulación no sólo de un recorte en septiembre, sino de otro a finales de año, ha frenado el rebote del dólar”, agregó.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, hay un 95% de probabilidades de una rebaja de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, frente al 48% de hace una semana. En total, los operadores prevén recortes de 62 puntos básicos este año.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, bajó un 0,56%, a 98,18 unidades, un mínimo desde el 28 de julio.

El euro subió un 0,76%, a 1,1662 dólares, su cota más alta también desde el 28 de julio.