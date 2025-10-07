GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar hoy. Foto: Cuartoscuro

El precio del dólar este martes 7 de octubre de 2025 se cotizó en 18.35 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 7 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3528 M.N. (dieciocho pesos con tres mil quinientos veintiocho diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El yen y el euro amplían sus caídas frente al dólar , dominados por la política

Los acontecimientos políticos volvieron a afectar a los mercados de divisas el martes, con el yen cayendo a mínimos de dos meses tras la victoria de Sanae Takaichi como líder en Japón, mientras que el euro se mantenía frágil tras la dimisión del primer ministro francés.

Takaichi, que se convertirá en la próxima primera ministra de Japón, prometió reactivar la economía con un gasto agresivo y se mostró crítica con las alzas de las tasas de interés del Banco de Japón.

Los operadores del mercado monetario ven ahora un 25% de posibilidades de que el BoJ suba las tasas en su próxima reunión de política monetaria del 30 de octubre, frente al 60% anterior a la victoria de Takaichi.

El yen bajaba un 0.2%, a 150.7 unidades por dólar , su nivel más bajo desde el 1 de agosto, tras perder casi un 2% en la víspera. La divisa nipona también cayó a 176.35 unidades por euro, un nuevo mínimo histórico, antes de repuntar levemente.

El euro caía por segundo día consecutivo, cediendo un 0.3%, a 1.1681 dólares es, tras la dimisión del primer ministro de Francia el lunes, lo que aumentó la presión sobre el presidente Emmanuel Macron y puso en duda la consolidación fiscal.

El índice dólar , que compara al billete verde con una cesta de seis divisas destacadas, mejoraba un 0.2%, a 98.33 unidades, pese al cierre del gobierno estadounidense.

La paralización retrasó el viernes la publicación del informe mensual sobre el empleo de septiembre y se prevé que posponga otras publicaciones clave hasta la reapertura del Gobierno.