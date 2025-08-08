GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este viernes 8 de agosto de 2025 se cotizó en 18.67 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 8 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6765 M.N. (dieciocho pesos con seis mil setecientos sesenta y cinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar avanza tras conocerse que Waller es favorito para presidir la Fed

El dólar subió el jueves, después de que Bloomberg News informó que el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller se perfila como uno de los principales candidatos a presidir el banco central entre el equipo del presidente Donald Trump.

Waller se ha reunido con miembros del equipo de Trump, que están impresionados con él, aunque no ha tenido encuentros con el presidente, informó Bloomberg.

Trump ha criticado al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finalizará en mayo, por ser demasiado lento a la hora de recortar las tasas de interés y algunos inversores temen que su sustituto no actúe con independencia del Gobierno.

Sin embargo, Waller es muy respetado en los mercados financieros y en los círculos de la banca central y su nombramiento sería positivo para el dólar, dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, subió un 0,18%, a 98,36 unidades. El euro bajó un 0,27%, a 1,1627 dólares.

El euro se había fortalecido más temprano en la sesión, alcanzando un máximo de más de una semana de 1,1698 dólares, ya que los inversores acogieron con satisfacción las conversaciones en busca de un avance para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin y Trump se reunirán en los próximos días.