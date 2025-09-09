GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este martes 9 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.65 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 9 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6550 M.N. (dieciocho pesos con seis mil quinientos cincuenta diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El cobre sube por la debilidad del dólar

Los precios del cobre subían el martes gracias a la debilidad del dólar y a un incidente en una importante mina de Indonesia, aunque la actividad general era moderada antes de las revisiones de los datos estadounidenses.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,1% a 9.924 dólares por tonelada métrica a las 0956 GMT.

“La atención se centra en la economía de Estados Unidos, con las revisiones del crecimiento del empleo en Estados Unidos hasta marzo que se esperan para hoy, después de que los datos del viernes pasado mostraron que el crecimiento del empleo casi se estancó en agosto”, dijo Dan Smith de Commodity Market Analytics.

El dólar se mantuvo cerca de su nivel más bajo en siete semanas, mientras los inversores se preparaban para las revisiones, que podrían apuntar a un mercado laboral en peor forma de lo que se pensaba inicialmente, lo que reforzaría los argumentos a favor de recortes aún mayores de las tasas de interés de la Reserva Federal.

En China, principal consumidor de metales, el yuan subió a máximos de 10 meses frente a la divisa estadounidense, lo que hizo que los metales que cotizan en dólares resultaran más atractivos para los compradores chinos.

“La demanda de cobre sigue siendo bastante fuerte porque a China le va bastante bien, como demostraron los datos de exportaciones e importaciones del lunes. Lo que preocupa es el resto del mundo”, afirmó Smith.