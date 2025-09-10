GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este miércoles 10 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.63 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 10 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6353 M.N. (dieciocho pesos con seis mil trescientos cincuenta y tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Oro se aprecia ante el dólar

El oro se acercó el miércoles a máximos históricos, impulsado por expectativas de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos este mes, mientras los actores del mercado esperan los datos de inflación de la mayor economía mundial para obtener pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado subía un 0,5% a 3.643,78 dólares por onza, a las 08:21 , tras alcanzar un máximo histórico de 3.673,95 dólares el martes.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre operaban estables en 3.682,30 dólares.

La semana pasada, los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos apuntaron a un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral, y sellaron los argumentos a favor de un recorte de tasas en la reunión de política monetaria de la Fed de septiembre.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Los precios del oro han subido un 38% en lo que va de año, tras una subida del 27% en 2024, impulsados por la debilidad del dólar, la fuerte acumulación de reservas de los bancos centrales, los ajustes monetarios moderados y el aumento de la incertidumbre global.

ANZ Group elevó el miércoles sus previsiones para el precio del oro a finales de año hasta los 3.800 dólares la onza. Espera que los precios alcancen un máximo cercano a los 4.000 dólares el próximo mes de junio.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado sumaba un 0.4%, a 41,06 dólares la onza. El platino ganaba un 0.2% a 1.387,45 dólares y el paladio subía un 0.2% a 11.450,73 dólares.