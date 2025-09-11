GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este jueves 11 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.59 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 11 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.5920 M.N. (dieciocho pesos con cinco mil novecientos veinte diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar se recupera ante metales

El oro bajaba el jueves, pero se mantenía cerca de máximos históricos por encima de los 3.600 dólares, ya que una modesta recuperación del dólar. Los inversores esperaban las cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos que se publicarán hoy.

El oro al contado perdía un 0.5% y cotizaba a 3 mil 621.19 dólares la onza a las 1016 GMT. El lingote alcanzó un máximo histórico de 3 mil 673.95 dólares el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0.6% a 3 mil 659.70 dólares.

El índice dólar subía un 0.2% y alcanzaba máximos de casi una semana frente a sus rivales, lo que encarecía el precio del oro para los compradores extranjeros.

Los precios del cobre caían el jueves desde los 10 mil unidades de billete verde presionados por la firmeza del billete verdey la persistente incertidumbre sobre cómo afectarán los aranceles a la demanda.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Londres bajó un 0.4% a 9 mil 977 dólares la tonelada, tras tocar los 10 mil 015. Se trata de la segunda sesión consecutiva en la que supera la barrera de los 10 mil unidades de la moneda americana.

“Creo que las noticias en los mercados del cobre siguen siendo bastante favorables, pero el dólar está un poco más firme esta mañana, lo que añade algo de viento en contra a los precios”, dijo el estratega de materias primas de WisdomTree, Nitesh Shah.