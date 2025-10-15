GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este miércoles 15 de octubre de 2025 se cotizó en 18.52 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 15 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.5220 M.N. (dieciocho pesos con cinco mil doscientos veinte diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar cae mientras operadores evalúan apuestas sobre tasas y mejora apetito por el riesgo

El dólar caía el miércoles, después de que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reforzaron las apuestas sobre una serie de recortes de tasas de interés en los próximos meses, mientras que una mejora más amplia en el apetito por el riesgo restaba brillo al billete verde.

“Las ganancias fueron bastante buenas (el martes) y el S&P abrió a la baja, pero a lo largo del día tuvo una sesión muy buena. Creo que el dólar recibió algunos flujos decentes por el deterioro del apetito por el riesgo, por lo que la mejora en realidad pareció debilitarlo”, dijo Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.

El euro ganaba un 0.17%, a 1.16265 dólares, tras avanzar un 0.3% en la víspera, apoyado por la propuesta del Gobierno francés de suspender una reforma histórica de las pensiones.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, caía un 0.2%, a 98.843 unidades, ampliando el declive de la sesión anterior.

La libra esterlina mejoraba un 0.33%, a 1.3363 dólares, recuperándose de las caídas del martes, cuando datos oficiales mostraron un enfriamiento del crecimiento salarial.

También pesaban sobre el dólar las palabras de Powell, que dejó la puerta abierta a más recortes de tasas al decir que el mercado laboral estadounidense sigue sumido en un estancamiento con escasa actividad de contratación y despido.