Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 15 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.47 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 15 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4757 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil setecientos cincuenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar cae a la espera de las decisiones de los bancos centrales

El dólar retrocedía el lunes al inicio de una semana de decisiones de bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que el euro retrocedía ligeramente después de que Fitch bajó la calificación crediticia de Francia a finales de la semana pasada.

La libra esterlina subía un 0,5%, a 1,3619 dólares, su nivel más alto desde principios de julio, mientras que el dólar bajaba un 0,2% frente al yen japonés , a 147,38 yenes.

El euro subía un poco frente al dólar, pero caía un 0,1% frente a la libra y el yen . La moneda común también bajaba un 0,3% frente a la corona noruega y la corona sueca .

Fitch Ratings bajo la calificación crediticia soberana de Francia el viernes tras el cierre del mercado por la creciente carga de la deuda pública. La segunda economía de la zona euro pierde así su calificación AA-.

Según Nick Rees, jefe de análisis macroeconómico de Monex Europe, los mercados ya habían descontado la rebaja, como refleja la débil reacción del euro al anuncio.

La resistencia del euro se ve respaldada por las expectativas de relajación de la política monetaria de la Reserva Federal.

“La creciente divergencia de políticas entre el BCE y la Reserva Federal de cara a finales de año ayudará a impulsar el EUR/USD hacia el nivel de 1,2. Aunque el par está luchando actualmente por salir del reciente rango de negociación entre 1,1500 y 1,1800”, dijeron los analistas de MUFG en una nota.

Los inversores seguirán de cerca las decisiones de esta semana sobre las tasas de interés en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá y Noruega, con la decisión de la Reserva Federal del miércoles en el punto de mira.