El precio del dólar hoy. Reuters

El precio del dólar este jueves 16 de octubre de 2025 se cotizó en 18.48 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 16 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4808 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil ochocientos ocho diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Oro continúa racha récord y se aprecia ante el dólar

El oro tocó un nuevo pico histórico el jueves, ya que los inversores recurrían al activo de refugio debido a las tensiones comerciales entre Washington y Pekín y el cierre del Gobierno de Estados Unidos, mientras las perspectivas de recortes de tasas de interés impulsaban aún más la demanda.

A las 10:12, el oro al contado ganaba un 0.7%, a 4 mil 235.41 dólares por onza, subiendo por quinta sesión consecutiva tras tocar un nuevo máximo histórico de 4.243 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 1.2%, a 4 mil 252.30 dólares.

El oro, que suele ser considerado un depósito de valor en tiempos de inestabilidad, acumula un alza del 61% en el año.

Del mismo modo, el yen ha estado bajo presión esta semana después de que la conservadora de línea dura Sanae Takaichi fue elegida líder del Partido Liberal Democrático de Japón, lo que la pone en camino de convertirse en la primera mujer primera ministra del país y alimenta las apuestas de una reactivación del gran gasto y una política monetaria laxa.

La divisa nipona operaba con escasos cambios a 152.72 unidades por dólar , en torno a su nivel más bajo desde febrero. En lo que va de semana acumula un descenso cercano al 4%.

“En ausencia de datos estadounidenses, los mercados de divisas se han centrado en gran medida en la política francesa y japonesa”, dijo Chris Turner, jefe de mercados de ING.

A su vez, los movimientos del yen y el euro daban apoyo al dólar , que alcanzó máximos de dos meses, con un alza del 0.1%, a 98.92 unidades.