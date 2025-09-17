GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este miércoles 17 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.36 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 17 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3635 M.N. (dieciocho pesos con tres mil seiscientos treinta y cinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Las bolsas caen, el dólar se recupera ante inminente recorte de tasas de la Fed

Las bolsas mundiales operaban justo por debajo de sus recientes máximos históricos, el oro retrocedía y el dólar tomaba un respiro, antes de la esperada bajada de tasas de la Reserva Federal que tendrá lugar el miércoles en un contexto de preocupación por el futuro de la independencia de la Fed.

Las acciones europeas cedían sus ganancias iniciales, los futuros de las acciones estadounidenses caían, el índice japonés Nikkei retrocedió desde sus máximos históricos y el dólar repuntaba un día después de sufrir un fuerte baja por las apuestas a la relajación de la Reserva Federal.

El mercado espera que la Reserva Federal recorte el miércoles las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual. Al rango del 4,00% al 4,25%, y la atención se centrará en los comentarios del presidente de la Reserva Federal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de divisas de otros grandes socios comerciales, subía un 0,2% tras caer el martes a mínimos no vistos desde principios de julio.

El euro cedía un 0.25%, a 1.1840 dólares, tras tocar el martes los 1.1867 dólares, su nivel más alto desde septiembre de 2021. Por su parte, el dólar cotizaba a la baja, en torno a los 146.33 yenes, tras caer un 0.6% en la sesión anterior.

Las acciones mundiales se mantenían justo por debajo de los máximos históricos alcanzados el lunes, mientras que en Asia, el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong subió un 1.8%, impulsado por las señales de progreso de un acuerdo para permitir que la plataforma de redes sociales de propiedad china TikTok siga operando en Estados Unidos.

La libra esterlina cotizaba ligeramente a la baja, en torno a los 1,3637 dólares.