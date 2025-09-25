GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este jueves 25 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.43 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 25 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4312 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil trescientos doce diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Bancos europeos lanzarán una “stablecoin” en euros para contrarrestar el dominio del Dólar

Un consorcio de nueve bancos europeos, entre ellos CaixaBank , ING y UniCredit , anunció el jueves que están formando una nueva empresa para lanzar una “stablecoin” o criptomoneda estable denominada en euros, una medida que esperan ayude a contrarrestar el dominio del mercado digital estadounidense.

El uso de criptomonedas estables, diseñadas para mantener un valor constante y respaldadas por monedas tradicionales, se ha disparado en los últimos años, sobre todo entre los criptoperadores que mueven fondos hacia y desde tókenes más volátiles. No obstante, también se utilizan en pagos digitales convencionales y transacciones transfronterizas.

Mientras que la emisión mundial de criptomonedas estables asciende a casi 300. 000 millones de dólares, las denominadas en euros ascendieron a solo 620 millones de dólares, según el Banco de Italia.

“La iniciativa proporcionará una alternativa europea real al mercado de ‘stablecoins’ dominado por el dólar”

El Banco Central Europeo se muestra escéptico respecto a esta clase de criptodivisas, por lo que han puesto en marcha esta iniciativa que, según afirman, creará un token que podrá utilizarse para pagos y liquidaciones rápidos y de bajo coste.