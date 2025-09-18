GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este jueves 18 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.32 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 18 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3257 M.N. (dieciocho pesos con tres mil doscientos cincuenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar cotiza volátil tras la decisión de la Fed y libra, estable tras decisión de BoE

El dólar estadounidense cotizaba con altibajos el jueves, mientras los operadores analizaban la postura comedida de la Reserva Federal sobre nuevos recortes de las tasas de interés, mientras que la libra esterlina se mantenía estable después de que el Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo los tipos sin cambios y ralentizó el ritmo de sus ventas de deuda pública.

La libra esterlina subió inicialmente tras la decisión del Banco de Inglaterra, pero recortó sus ganancias y cotizaba ligeramente a la baja, en 1,3622 dólares. El euro subía un 0,1%, a 86,79 peniques.

En la sesión anterior, la libra había alcanzado su nivel más alto desde el 2 de julio, en 1,3726 dólares.

El euro se mantenía estable en 1,1830 dólares, tras retroceder el miércoles desde su nivel más alto desde junio de 2021, en 1,19185 dólares, en una reacción instintiva al anuncio de la Fed.

La Fed redujo las tasas en un cuarto de punto el miércoles, como se esperaba, y su presidente, Jerome Powell, caracterizó la decisión de política monetaria como un recorte de gestión de riesgos en respuesta al debilitamiento del mercado laboral, pero dijo que el banco central no necesitaba apresurar la flexibilización.

Los analistas discreparon sobre las señales enviadas por la Fed.