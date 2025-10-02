GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar hoy. Reuters

El precio del dólar este jueves 2 de octubre de 2025 se cotizó en 18.34 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3477 M.N. (dieciocho pesos con tres mil cuatrocientos setenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar cae mientras inversores evalúan cierre del gobierno EEUU y malos datos de empleo

El dólar caía el jueves a mínimos de una semana, mientras los operadores sopesaban el impacto del cierre del gobierno estadounidense y los malos datos de empleo aumentaban las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés dos veces más este año.

El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,2%, a 97,52.

Después de cuatro días consecutivos de pérdidas para el dólar, los operadores estaban sopesando cuánto tiempo podría durar el cierre del gobierno de Estados Unidos, su efecto sobre la publicación de datos económicos, y cómo eso jugará en la toma de decisiones de la Fed.

El informe nacional de empleo ADP mostró el miércoles que el empleo privado en Estados Unidos se redujo en 32.000 puestos de trabajo el mes pasado, después de un descenso de 3 mil puestos de trabajo en agosto (cifra revisada a la baja). Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento del empleo privado de 50.000 puestos.

Mientras que la emisión mundial de criptomonedas estables asciende a casi 300 mil millones de dólares, las denominadas en euros ascendieron a solo 620 millones de dólares, según el Banco de Italia.

“La iniciativa proporcionará una alternativa europea real al mercado de ‘stablecoins’ dominado por el dólar”

El Banco Central Europeo se muestra escéptico respecto a esta clase de criptodivisas, por lo que han puesto en marcha esta iniciativa que, según afirman, creará un token que podrá utilizarse para pagos y liquidaciones rápidos y de bajo coste.