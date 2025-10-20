GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este lunes 20 de octubre de 2025 se cotizó en 18.40 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 20 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4070 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil setenta diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar sube frente al yen y cae ante el euro, mientras foco vuelve a la política

El dólar subía frente al yen y caía ante el euro el lunes, ya que la atención de los inversores se centraba temporalmente en los acontecimientos políticos de Japón y la zona euro, mientras la persistente preocupación por los riesgos crediticios de Estados Unidos pesaba sobre la confianza.

El yen se debilitaba después de que la conservadora de línea dura Sanae Takaichi pareció encaminarse a convertirse en primera ministra de Japón.

Su previsible investidura, respaldada por una nueva coalición con el derechista Partido de la Innovación de Japón, suscita preocupación entre los inversores por la posible expansión fiscal, que podría pesar sobre la divisa nipona.

El dólar ganaba un 0,1%, a 150,75 yenes, tras tocar 151,2 más temprano en la sesión. El índice bursátil Nikkei ganó más de un 3%, tocando un máximo histórico gracias a las expectativas de una política fiscal expansiva.

El euro avanzaba un 0,1%, a 1,1664 dólares, al disminuir las tensiones políticas en Francia, aunque los inversores mantenían la cautela.

“Esta semana, la atención debería centrarse en Estados Unidos, y un nuevo deterioro de la confianza crediticia podría llevar al euro a 1.180 dólares”, concluyeron.