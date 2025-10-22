GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este miércoles 22 de octubre de 2025 se cotizó en 18.42 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 22 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4252 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil doscientos cincuenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar sigue avanzando después de tres días de alzas

El dólar estadounidense subía el miércoles por cuarto día consecutivo frente a una cesta de divisas, mientras que la libra cayó después de que la inflación británica de septiembre se situara por debajo de las previsiones.

El yen subía ligeramente frente al dólar después de haber tocado mínimos de una semana el martes, ya que algunas fuentes informaron a Reuters que la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, está preparando un paquete de estímulo económico para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación.

La libra esterlina era la divisa más débil el miércoles después de que la inflación se mantuviera inesperadamente en el 3,8%, por debajo de las expectativas tanto de los economistas como del Banco de Inglaterra.

La libra esterlina caía hasta un 0,5% frente al dólar, hasta 1,3307 dólares, su nivel más bajo en más de una semana. La libra perdió un 0,43% frente al euro, hasta 87,04 peniques.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cotizaba por última vez a 99.07, subiendo otro 0.1% después de tres días consecutivos de ganancias.

El presidente Donald Trump rechazó el martes una petición de los principales legisladores demócratas para reunirse hasta que termine el cierre del Gobierno estadounidense, que dura ya tres semanas.

El estancamiento complica la tarea a la que se enfrenta la Fed en su reunión del 29 de octubre, pero aún se espera que el banco central estadounidense baje las tasas en 25 puntos básicos la próxima semana y de nuevo en diciembre según un sondeo de Reuters.

El euro bajaba un 0.1% a 1.1587 dólares, ya que la cumbre prevista entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, quedó en suspenso después de que Rusia rechazara un alto el fuego inmediato en Ucrania.