Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 22 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.38 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 22 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3892 M.N. (dieciocho pesos con tres mil ochocientos noventa y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar se debilita mientras funcionarios de la Fed se preparan para hablar esta semana

El dólar interrumpía el lunes una racha alcista de tres días, mientras los inversores esperan los comentarios de los funcionarios de la Fed para calibrar mejor las perspectivas de la política monetaria después de que el banco central reanudara su ciclo de relajación la semana pasada.

El dólar se mantenía cerca de los niveles previos a la decisión de la Fed. El precio actual es coherente con el mensaje del banco central, que destacó la creciente preocupación por el mercado laboral estadounidense como principal motor de la política monetaria, según analistas.

Datos económicos de Estados Unidos de la semana pasada mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayó, frente al aumento de la semana anterior.

El dólar bajaba un 0,23% a 97,43 frente a una cesta de divisas. El euro subía un 0,30% a 1,1783 dólares.

El yen subió un modesto 0,05%, hasta 147,85 por dólar , tras el cambio de tono de la semana pasada en la retórica del Banco de Japón, que alimentó las especulaciones sobre un alza de tasas a corto plazo.

Analistas señalan que uno de los factores que contribuyen a la actual cautela del Banco de Japón sobre nuevas subidas de tasas es la incertidumbre política ante las elecciones a la dirección del Partido Liberal Democrático, previstas para el 4 de octubre.

La libra subía un 0,25% hasta 1,3502 dólares, tras tocar un mínimo de dos semanas de 1,3453 dólares al principio de la sesión.