El precio del dólar este jueves 24 de octubre de 2025 se cotizó en 18.40 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4033 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil treinta y tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano de acuerdo con el Banco de México.

Euro equivale a 21.3257 pesos

Yen japonés equivale a 0.1205 pesos

Dólar canadiense equivale a 13.1441 pesos

Libra esterlina equivale a 24.5436 pesos

Yuan chino equivale a 2.5873 pesos

