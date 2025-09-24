GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este miércoles 24 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.32 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 24 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3232 M.N. (dieciocho pesos con tres mil doscientos treinta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar sube contra euro y yen tras comentarios cautelosos de Powell sobre mayor alivio monetario

El dólar subía el miércoles contra el yen, el franco suizo y el euro, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró un tono cauto sobre una mayor flexibilización, aunque los mercados siguen descontando dos recortes de tasas de interés más este año.

El billete verde se fortalecía un 0.46% a 0.795 unidades ante el franco suizo, en camino a romper dos sesiones consecutivas a la baja.

El euro caía un 0.67% a 1.1736 dólares tras datos que mostraron que la confianza empresarial alemana cayó de forma inesperada en septiembre, con el índice de clima empresarial Ifo cayendo de 88.9 a 87.7 puntos en agosto en medio de una perspectiva económica débil.

La libra esterlina caía un 0.68% a 1.3431 dólares, pero cotizaba estable frente al euro.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, sumaba un 0.65%, a 97.87 unidades, intentando recuperar terreno tras dos sesiones consecutivas de pérdidas en las que tocó su mínimo desde el jueves, a 97.198 unidades.

Frente al yen, el dólar mejoraba un 0.75%, a 148.73 unidades.

Los directores financieros de las empresas estadounidenses afirman que la confusión en torno a la política comercial que lastró el primer semestre del año ha empezado a remitir, pero que se siguen esperando alzas de precios y estas podrían acelerarse el año próximo, según la última encuesta de la Reserva Federal a directores financieros.