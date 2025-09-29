GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 29 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.38 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 29 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3825 M.N. (dieciocho pesos con tres mil ochocientos veinticinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar cae antes de datos de EEUU en medio de preocupación por cierre del Gobierno

El dólar caía el lunes en medio de la preocupación por un posible cierre del gobierno, y el yen superaba al euro antes de una serie de publicaciones económicas de Estados Unidos que podrían ofrecer más pistas sobre el camino de la política monetaria de la Reserva Federal.

El billete verde subió la semana pasada tras los datos económicos que provocaron un retroceso en las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Fed.

Los operadores estiman actualmente en 40 puntos básicos de recortes de tasas de la Reserva Federal hasta diciembre y en un total de 105 puntos básicos a finales de 2026, unos 25 puntos básicos menos que los niveles observados a mediados de septiembre.

El índice dólar, que mide la valoración del billete verde frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,14% el lunes, a 90,04, tras haber subido un 0,5% la semana pasada.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Los inversores también siguen de cerca la batalla legal sobre la posible destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Ya que cualquier amenaza a la independencia de la Fed supone un riesgo mucho mayor para el dólar que el cierre del Gobierno.

El Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema que permita al presidente despedir a Cook. El argumento fue que su destitución sería un ejercicio legal de la autoridad presidencial.

El euro subía un 0,11%, a 1,1713 dólares, mientras que la libra ganaba un 0,18%, a 1,3425 dólares.

Frente al yen, el dólar bajaba un 0,5% a 148,77 yenes, tras haber subido más de un 1%.