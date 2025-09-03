GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este miércoles 3 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.70 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 3 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.691200 pesos por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar pierde ante divisas internacionales

La libra esterlina y el euro subían el miércoles, mientras los inversores evalúan el impacto del aumento del costo de los préstamos tras el repunte del rendimiento de los bonos.

El costo de los préstamos públicos a largo plazo, desde Japón a Reino Unido, tocó el miércoles nuevos máximos de varios años, debido a la persistente preocupación por la salud fiscal de algunas de las mayores economías del mundo, aunque se recuperó cierta calma tras una fuerte liquidación.

La libra ganaba un 0,1%, a 1,3409 dólares, recuperando parte de su caída de más del 1% de la víspera. Frente al euro, la moneda británica se estabilizaba en 86,86 peniques, tras perder un 0,6% el martes.

En el mercado de bonos, el costo de los préstamos británicos a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 1998.

“La subida de ayer del EUR/GBP pone de manifiesto lo sensible que es la libra al alza de los rendimientos, pero adoptamos una postura conservadora y no esperamos que la libra caiga mucho más sólo por los movimientos de los ‘gilts'”, dijo Francesco Pesole, de ING, añadiendo que los bonos europeos a largo plazo también se vendieron esta semana.

El euro también se estabilizaba frente a su par estadounidense, a 1,1651 dólares, tras depreciarse un 0,6% el martes. El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0. 08%, a 98.3 unidades, tras avanzar un 0.66% el día anterior.

El yen bajaba un 0,2%, a 148,68 unidades por dólar, tras caer un 0,8% el martes después de que el secretario general del partido gobernante, Hiroshi Moriyama, estrecho colaborador del primer ministro Shigeru Ishiba, declaró su intención de dimitir.