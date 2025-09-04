GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este jueves 4 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.68 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 4 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6873 M.N. (dieciocho pesos con seis mil ochocientos setenta y tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Oro se aprecia ante el dólar

Según Goldman Sachs, el precio del oro podría superar con creces los 4 mil dólares por onza troy a mediados de 2026, en caso de que los inversores privados diversifiquen sus inversiones en el metal.

Los precios del oro al contado alcanzaron un máximo histórico de 3 mil 578.5 dólares la onza el miércoles, ante las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes, mientras que la persistente incertidumbre mundial mantiene firme la demanda de refugio.

“El oro sigue siendo nuestra recomendación larga de mayor convicción”, dijo Goldman Sachs en una nota fechada el miércoles.

La firma prevé que los precios del oro se sitúen en 3 mil 700 dólares por onza a fines de 2025 y en 4 mil dólares a mediados de 2026, suponiendo una fuerte compra por parte de los bancos centrales. Sin embargo, esta visión de referencia no tiene en cuenta un cambio importante de los inversores privados de activos en dólares a oro, un escenario que podría empujar los precios a un máximo de 4 mil 500 dólares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

También afirma que una pérdida de independencia de la Fed podría desencadenar una aceleración de la inflación, un alza del rendimiento de los bonos. El oro, como depósito de valor que no depende de la confianza institucional, saldría beneficiado.

Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos para ejercer control sobre la Fed, cuya capacidad para gestionar la inflación de manera efectiva.

Goldman Sachs también estimó que, suponiendo que todo lo demás permanezca constante, los precios del oro podrían acercarse a los 5 mil dólares por onza troy.