GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 6 de octubre de 2025 se cotizó en 18.39 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 6 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3902 M.N. (dieciocho pesos con tres mil novecientos dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El dólar cae antes de datos de EEUU en medio de preocupación por cierre del Gobierno

El oro superaba el lunes por primera vez la cota de los 3.900 dólares la onza, impulsado por la demanda de refugio tras la caída del yen, el cierre de la Administración de Estados Unidos y las crecientes expectativas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal.

El oro al contado subía un 1,1% a 3.929,91 dólares la onza a las 0208 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 1,2% hasta los 3.954,70 dólares.

“La debilidad del yen tras las elecciones japonesas del Partido Liberal Democrático ha dejado a los inversores con un activo refugio menos al que acudir, y el oro ha sabido aprovecharlo”, dijo Tim Waterer, analista de mercados de KCM Trade.

“El prolongado cierre de la Administración de EEUU significa que una nube de incertidumbre todavía se cierne sobre la economía de EEUU, y el tamaño potencial de cualquier impacto en el PIB”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Los inversores también siguen de cerca la batalla legal sobre la posible destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Ya que cualquier amenaza a la independencia de la Fed supone un riesgo mucho mayor para el dólar que el cierre del Gobierno.

El Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema que permita al presidente despedir a Cook. El argumento fue que su destitución sería un ejercicio legal de la autoridad presidencial.

El euro subía un 0.11%, a 1.1713 dólares, mientras que la libra ganaba un 0.18%, a 1.3425 dólares.

Frente al yen, el dólar bajaba un 0.5% a 148.77 yenes, tras haber subido más de un 1%.