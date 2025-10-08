GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto Reuters

El precio del dólar este miércoles 8 de octubre de 2025 se cotizó en 18.32 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 8 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3762 M.N. (dieciocho pesos con tres mil setecientos sesenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Euro y yen caen por tercer día consecutivo frente al dólar

El euro y el yen se encaminaban a su tercera pérdida diaria consecutiva frente al dólar , presionados por la agitación política en Francia y las expectativas de un aumento del gasto fiscal en Japón.

Se espera que las políticas económicas expansivas en Japón y la lucha de Francia por frenar su déficit fiscal aumenten la prima de riesgo que exigen los inversores para mantener la deuda pública, lo que pesará sobre ambas divisas.

Por su parte, las acciones mundiales avanzan, haciendo caso omiso al drama político, mientras que el prolongado cierre del Gobierno estadounidense catapultaba al oro por encima de los 4 mil dólares es por onza por primera vez.

El índice dólar , que compara a la moneda estadounidense con una cesta de seis destacadas divisas, subía un 0,24%, a 98,81 unidades, tras alcanzar las 98.99, su nivel más alto desde el 5 de agosto.

El euro marcó un nuevo mínimo de un mes y medio a 1.1607 dólares es y bajaba más tarde un 0.38%, a 1.1613 dólares es.

El dólar alcanzó las 153 unidades frente al yen, su nivel más alto desde mediados de febrero, y ganaba más tarde un 0.64%, a 152.88.