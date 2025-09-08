GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 8 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.67 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 8 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.6792 M.N. (dieciocho pesos con seis mil setecientos noventa y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El oro se aprecia ante el dólar

El precio del oro alcanzó un máximo histórico el lunes, superando los 3.600 dólares, después de que unos datos poco alentadores sobre el empleo en Estados Unidos reforzaron las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense en su reunión de la próxima semana.

El oro al contado subía un 0,7%, a 3.612,20 dólares la onza, a las 0841 GMT. El lingote había alcanzado un máximo histórico de 3.616,64 dólares durante la sesión.

En lo que va de año, el oro se ha apreciado un 37%, luego de ganar un 27% en 2024, impulsado por la debilidad del dólar, las fuertes compras de los bancos centrales, el entorno de política monetaria y la incertidumbre geopolítica y económica.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre operaban sin cambios a 3.653,10 dólares.

Por último, el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, mostraron los datos el viernes, y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de casi cuatro años del 4,3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban debilitando y sellando el caso en favor de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana.