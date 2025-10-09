GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar hoy. Reuters

El precio del dólar este jueves 9 de octubre de 2025 se cotizó en 18.34 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 9 de octubre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.3477 M.N. (dieciocho pesos con tres mil cuatrocientos setenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar toca máximos de dos meses; euro y yen se ven afectados por la agitación política

El dólar subía el jueves, sumándose a una fuerte racha esta semana, ayudado por un euro debilitado acosado por una crisis política en París y un yen en dificultades en medio de un cambio de guardia en el partido gobernante de Japón.

Esta semana, los mercados también han tenido que lidiar con el cierre prolongado del Gobierno estadounidense.

El euro ha sufrido tras la dimisión del primer ministro francés, Sebastien Lecornu, a principios de semana. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron preguntó a los mercados con sus planes de nombrar a un nuevo primer ministro esta semana.

La moneda única cedía un 0,1%, a 1,1616 dólares es, tras tocar el miércoles su nivel más bajo desde fines de agosto. En lo que va de semana, ha perdido casi un 1%.

Del mismo modo, el yen ha estado bajo presión esta semana después de que la conservadora de línea dura Sanae Takaichi fue elegida líder del Partido Liberal Democrático de Japón, lo que la pone en camino de convertirse en la primera mujer primera ministra del país y alimenta las apuestas de una reactivación del gran gasto y una política monetaria laxa.

La divisa nipona operaba con escasos cambios a 152,72 unidades por dólar , en torno a su nivel más bajo desde febrero. En lo que va de semana acumula un descenso cercano al 4%.

“En ausencia de datos estadounidenses, los mercados de divisas se han centrado en gran medida en la política francesa y japonesa”, dijo Chris Turner, jefe de mercados de ING.

A su vez, los movimientos del yen y el euro daban apoyo al dólar , que alcanzó máximos de dos meses, con un alza del 0,1%, a 98,92 unidades.