Vamos a defender sus Afores: Xóchitl Gálvez

Las actividades de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México”, de este miércoles, 17 de marzo de 2024.

La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, dijo desde Cuernavaca, Morelos, que defenderá los de Fondos para el Retiro de los mexicanos.

Desde Cuernavaca, Xóchitl Gálvez explicó tres razones por las cuales la población no ha operado su Afore.

“Vamos a defender sus ahorros, no vamos a permitir que el gobierno se quede con sus ahorros; miren las personas que tienen ese dinero ahí, son varias cosas: unos probablemente vivan en Estados Unidos y no es justo que el gobierno les robe su dinero, porque no están en México”.

Agregó que, algunas otras personas pueden ser que no han acabado de cumplir sus horas laborales y siguen trabajando; y la tercera razón, porque no saben que tienen ese dinero.

La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, prometió recuperar en su totalidad el río Apatlaco, ubicado en el noroeste del estado de Morelos, a través de la reactivación de 25 plantas de tratamiento de agua que están olvidadas.

Desde Cuernavaca, Morelos, Xóchitl Gálvez firmó un convenio por el agua.

La abanderada por los partidos PAN, PRI y PRD recordó que la seguridad será la prioridad en su gobierno, en salud mencionó que regresa el nuevo seguro popular a través de la tarjeta Mi Salud.

En educación explicó que vuelven las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, además de la beca universal.

Insistió en que apoyará a las mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Reiteró que los programas sociales continúan y se mejoran.

La candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, aclaró que el juicio político y cárcel contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, será acción del gobierno estatal.

Agregó que, de ganar, no hará ningún juicio político contra nadie y se concentrará en dar respuesta a los mexicanos en los temas de seguridad, salud, educación, empleo y agua, más que andar en la “grilla”.

Desde Yecapixtla, Morelos en entrevista tras un encuentro con líderes, Xóchitl Gálvez, indicó que más que ver imposición de candidatos en la entidad, la violencia le ha quitado a participantes de su coalición.

Xóchitl Gálvez reiteró el respaldó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ante el juicio político que pedirá el ministro en retiro Arturo Zaldívar en su contra.

“Mi respaldo a la ministra, no hay un tema político, yo ando en campaña, ella está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto y si Zaldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando”.

