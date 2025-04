25 años de representación del Viacrucis en el Zócalo

GENERANDO AUDIO...

Las pinturas de la Catedral Metropolitana cobraron vida. Los retablos que narran la pasión de Cristo “salieron” del templo para recorrer el Zócalo que, este Viernes Santo, se convirtió en Jerusalén.



La compañía de teatro clásico Fénix Novohispano realizó la vigesimoquinta representación de la pasión y muerte de Cristo.



Para esta recreación, se basaron en la pintura novohispana de los pasajes bíblicos.

“La compañía se avoca a ese periodo novohispano, tratar de traer a la vida estos cuadros como si se desprendieran de los tablones.” Norma Duarte | Directora escénica

“El que seamos actores profesionales, eso le da otro fundamento a la puesta en escena, hay una mayor credibilidad hacia la interpretación, entonces hemos visto reacciones fabulosas de la gente.” Pedro Aldama | “Poncio Pilato”

Para Christopher, dar vida a Jesús de Nazaret fue un gran desafío en su carrera como actor.

“Para prepararme dije me voy a ir en bici a todos lados, casa, trabajo, ensayos. Veinte kilómetros diarios durante dos semanas y eso me ayudó a agarrar condición. Me documenté, volví a las películas que todos hemos visto, documentales.” Christopher Martínez | “Jesús”



Además de ser una conmemoración para la fe católica, la puesta en escena invita a reflexionar sobre los actos de odio.

“Es el anti-mensaje, justamente, lograr que la gente se moleste.” Eduardo Corona | “Anás”

“Expresar esa vulgaridad, lo peor que puede hacer el ser humano muchas veces.” Sebastián Molinero | “Manius”

“Poder sensibilizar a las personas de que no seamos tan duros y empatizar con la otredad”. Fernando Gurrola | “Fabius”



Más de treinta actores y una banda de guerra integrada por jóvenes de entre 10 y 15 años participaron en este viacrucis.



Función de teatro al aire libre dedicada a las víctimas de desaparición y violencia.

“Interpretar a María, madre de Jesús, y pensar en las madres buscadoras me causó mucha emoción porque hay una conexión completa. María ve a su hijo sufrir por una injusticia, ver cómo lo maltratan, lo matan y no poder hacer nada, la impotencia de una madre”. Mar Violena | “María”